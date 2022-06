8 ideia para tornar o lavabo mais especial

Os lavabos geralmente são um dos espaços da casa que mais são negligenciados! Pequenos e muitas vezes sem vida e nenhuma decoração, os lavabos poderiam deixar de serem um ambiente sem atenção, afinal, a sua função principal é ser um banheiro de visitas!

Hoje em dia, os arquitetos, decoradores e demais profissionais do universo da decoração de interiores estão cada vez mais ousados e inspiradores em trazem o que há de mais inovador – a cuba do seu lavabo nunca mais será a mesma! Nesse artigo você verá as cubas mais inovadoras, modernas e ousadas que há no mercado!