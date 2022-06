Decoração industrial inova em interiores

A decoração desse apartamento nos mostra como os estilos contemporâneos cada vez mais têm se tornado prático e eficaz! A decoração da sala de estar conta com móveis baixinhos, de linhas retas e descomplicadas. O tapete de cor cinza, possui uma aparência discreta e lisa sem nenhum detalhe que possa distrair ou poluir o a estética do ambiente. No geral, o visual é eclético e casual – o teto de concreto exposto realço um dos elementos mais importantes do design industrial.