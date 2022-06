Ideias para ter uma cama de casal criativa!

Quanto mais espaço, melhor. E quanto mais criativo for esse espaço, perfeito. Estas ideias servem para muitas coisas, principalmente para as decorações e espaços do nosso lar. E hoje, para falar de espaços, entraremos em alguns dos quartos mais espetaculares do mundo para falar de um móvel imprescindível para o descanso do dia a dia: a cama. É na cama que o nosso descanso é feito por completo, temos os sonhos do dia a dia e deixamos o nosso corpo relaxar para todas as outras atividades. No entanto, ter uma cama criativa pode ajudar ainda mais para um sono mais relaxante e completo. Apostar nas 8 horas diárias de sono que nosso corpo pede, é essencial para que a saúde esteja sempre em forma. Afinal, quanto melhor e mais interessante for o espaço que dispomos, mais tempo poderemos dedicar a este espaço e, quando falamos de sono, mais relaxado ficaremos.

Quando falamos em camas, existem muitos formatos diferentes que atendem as nossas exigências. As camas de casal pode ser encontradas em 1,88 x 1,38 no formato mais comum, 1,98 x 1,58 no formato queen size e 2,03 x 1,93 no formato king size. Estas medidas podem ser ainda variadas de acordo com a escolha de box ou outros elementos que deixa o móvel mais espaçoso. Mas, com tantos formatos já tradicionais no mercado, como seriam as camas criativas para o dia a dia nos nossos quartos? Estas respostas poderemos encontrar em alguns projetos explorados abaixo, em cômodos decorados de maneira sensacional por alguns dos melhores profissionais de arquitetura e design de interiores reunidos aqui no homify. As ideias são diversas e a criatividade está forte em cada imagem que trouxemos para que você aproveite este artigo conosco.

Se o seu quarto já não traz mais a sensação boa do sono novo e as horas parecem ser mais duras do que duradouras quando é chegada a noite para dormir, bem, venha conosco. Temos certeza de que você encontrará as opções mais criativas que darão muita clareza nas ideias para compor um quarto incrível tendo como estrela do espaço a cama para os melhores sonhos do mundo.

Ajeite seu travesseiro, comece a dizer adeus para o seu colchão antigo e inspire-se conosco!