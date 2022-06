5 maneiras para ter mesas na cozinha

Se você sofre com o mal da cozinha pequena, nós temos uma solução: invista em cores claras! Quanto mais luz e claridade for refletida dentro do ambiente maior ele parecerá! Essa não é uma cozinha pequena, muito pelo contrário, porém essa regra vale para todos os tamanhos e dimensões, não só em cozinhas mas em todos os ambientes de interiores. Uma mesa de quatro lugares como essa é perfeita para quem não quer utilizar a área de jantar na sala. Com quatro lugares, é perfeita para uma família pequena aproveitar as refeições rápidas e informações sem fazer sujeiras fora da cozinha.