Dicas para a sua cozinha ter um toque rústico!

Se a sua cozinha já tem característica mais modernas, que tal adicionar alguns elementos rústicos? Nesta cozinha assinada pelo Estúdio102, a cozinha ganha um charme especial, com alguns elementos que ajudam a traduzir um pouco do estilo, sem pesar o ambiente com um único estilo. Os bancos de madeira coloridos, dão suporte a bancada de estilo industrial, feita de cimento queimado. A mesa de trabalho e apoio a pia da cozinha, tem versão em madeira rústica, outros elementos, como: os caixotes de madeira servindo como prateleira, ajudam a a enfeitar o ambiente com naturalidade, trazendo ao ambiente criatividade e estilo único.