Como ter uma sala de estar tropical?!

Muitas das pessoas não se podem dar ao luxo de ter viajar para refúgios tropicais sempre, mas se a decoração for usada de forma correta, pode-se obter uma estética e um clima semelhante aos da selva e mata tropical em sua própria casa. A decoração tropical na sala de estar faz com que sua casa pareça um ambiente divertido e relaxante. As soluções para ter um espaço que represente esta estética vão além da compra de um mobiliário que tenha um estilo mais rústico. Pode-se ser criativo neste momento, utilizando a combinação certa entre cores e texturas para fazer com que seus móveis atuais tenham uma aparência mais tropical.

Ao adicionar os acessórios adequados para um uma sala de estar com esta estética, você sem muito esforço compõe um ambiente que exala uma temperatura agradável e um clima pacífico. Procurar conchas artificias ou naturais, seda com estampa de flores tropicais em cores brilhantes, plantas ou estátuas de animais da selva ou do mar. Adicionar almofadas decorativas em cores vibrantes. Se possuir um orçamento mais definido para esta mudança, pode-se incluir alguns elementos surpreendentes para completar este décor. Por exemplo, você pode colar pedaços de bambu fino em volta de uma luminária de chão e cobrir a sombra na serapilheira natural.

Pode-se pintar ou tingir artigos em marrom ou mesmo deixá-los com um visual mais rústico, adicionando um acabamento crepitar branco na parte superior. É melhor ser sutil com uma sala de estar tropical ou o seu ambiente pode se tornar muito carregado. Escolha a paleta cromática e os artigos decorativos com cuidado. Assim, você evita adicionar itens demais, deixando o ambiente menos elegante.

Abaixo, você encontra dicas e informações sobre a decoração tropical para sala. Confira e inspire-se para criar seu ambiente com estilo e charme!