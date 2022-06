Apartamento colorido de delirar!

Um apartamento vibrante e de alto-astral! esse era o objetivo e o lema dos moradores desse apartamento reformado pelas arquitetas Ana Cristina Tavares e Claudia Krakowiak Bitran, da KTA – Krakowiak & Tavares Arquitetura.

Para isso, não mediram esforços nem cores. Em cada parede uma cor. Até paredes com listras e dois tipos de listras no mesmo cômodo! Feito com bom gosto arquitetônico, a mistura de cores e estampa cai extremamente bem!

E não para por aí! As cores tomam lugar também nos estofados, tapeçaria e peças de decoração. Além disso, uma marcenaria personalizada toma corpo e volume. Mobiliário ao mesmo tempo prático e lindo! Destaque para a estante da sala de estar, criada pelas arquitetas. Confira!