Reforma de baixo orçamento e alto bom gosto

O quarto também foi alterado para se adaptar à estrutura do prédio. De um lado ficavam as janelas maiores, na altura do olhar. Do outro da planta estavam as janelas bem altas e menores. Por isso, o segundo quarto, onde estavam as janelas pequenas, virou o banheiro. O quarto ganhou as janelas grandes, para permitir uma vista para o horizonte desde a cama. Enquanto que, no quarto onde as janelas eram pequenas, foi feito o banheiro. Infelizmente a foto não está das melhores, mas dá pra ver bem a integração dos ambientes e a claridade que entra pela janela do novo quarto.