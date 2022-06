Armários geniais para organizar sua cozinha

As portas de canto giratórias são excelentes para aproveitar o canto dos armários. Na maioria das vezes esses cantos ficam muito bagunçados e as coisas guardadas ali ficam com acesso difícil. A porta giratória permite alcançar tudo mais facilmente. Serve para guardar diversas coisas. Uma boa dica é usar as estantes giratórias para guardar as tampas de panelas ou de potes.