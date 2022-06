Como escolher a cama perfeita?

Segundo a recomendação médica, deve-se dormir no mínimo oito horas por noite. Ou seja, um terço da vida deitado em uma cama. Portanto, nada mais correto do que se dedicar na escolha deste móvel. Apesar de ser um item de suma importância no quarto, a cama não precisa necessariamente ser enorme se o quarto for compacto. No entanto, não se deve cair no extremo oposto disto. Esta peça precisa ter um tamanho mínimo para que a pessoa caiba deitada. A cama pode funcionar bem disposta no centro do quarto, se este for um ambiente de área vasta. No caso dos quartos compactos, uma alternativa para conciliar as duas necessidades é encostar a peça em um dos cantos do cômodo para facilitar a circulação no espaço. Para mais modelos e dicas sobre camas, confira Camas lindas e inspiradoras.