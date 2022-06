Ideias simples para uma sala de jantar elegante

O branco é sempre uma solução eficiente para tornar os ambientes mais claros, bem iluminados por conta da reflexão da luz e com uma estética pura e apaziguadora, livre do excesso de estímulos visuais. Neste projeto, além da pureza que as superfícies evocam, a sala de jantar tirou proveito do espaço reduzido e criou um cantinho aconchegante com banco e almofadas que servem para acomodar muitos convidados, com conforto e estilo. Além da solução, que otimiza o uso do espaço, detalhes como a obra de arte abstrata, com iluminação direta especial, contribui para tornar o ambiente mais sofisticado e elegante.