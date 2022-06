Lar eclético esbanja estilo oriental

O quarto infantil da filha dos proprietários foi acabada com uma cor rosa vibrante. A cama elaborada com dossel é o sonho de qualquer criança! O tapete rosa choque, nos releva que a criança assim como os pais se diverte com cores vibrantes! Ao lado as penteadeiras em azul em formato rococó são perfeitas para brincar de princesa e se divertir com as amiguinhas!