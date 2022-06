10 motivos para ter um apê com estilo industrial!

Uma das tendências do momento no mercado é a utilização da estética de decoração industrial, contraposta com itens modernos e que deixam um espaço com uma cara muito mais excêntrica e original. Uma das maiores características do estilo é fazer uso de vigas expostas, paredes de tijolos sem acabamento, lâmpadas e objetos que nos remetem à fabricas do ápice do período industrial, no século passado, ou quaisquer estruturas que sublinhem momentos pré modernos e cheios de significados transformativos em relação à maneira como vemos o mundo.

Para ilustrar melhor o que queremos dizer, selecionamos e destacamos um projeto dos arquitetos da PM Arquitetura, que mostra claramente o conceito industrial aliado à elementos modernos. E para continuar te inspirando, selecionamos também projetos de outros arquitetos brasileiros, que souberam finalizar com excelência o conceito dentro de cômodos que fazem parte de belíssimos apartamentos espalhados por todo o país.

Confira esse Livro de Ideias e inspire-se mais uma vez ao ver referências selecionadas especialmente para que você dê vida à cômodos e espaços extremamente especiais!