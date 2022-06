Apê pequeno mas com decoração jovem e criativa

Na hora de decorar um apartamento, muitos sonham com uma decoração clássica e requintada. Mas existem aqueles que abrem mão de estéticas mais conservadoras e investem em projetos ultra modernos e descolados. No artigo de hoje, queremos te mostrar um apartamento que possui uma cara super jovem, ideal para pessoas de todas as idades que abrem mão da chatice na hora de decorar um espaço! O apartamento que vamos visitar à seguir, possui uma decoração onde o preto e o branco predominam, junto com detalhes coloridos e objetos de design super interessante.

O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos do Studio Ro+Ca, com sede em Ipanema, e que desde o seu início vem desenvolvendo um estilo jovem e descolado em suas criações.

Confira esse apartamento incrível e inspire-se mais uma vez com a gente!