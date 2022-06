8 casas com fachadas espetaculares

Cartões de visita devem trazer emoção. São eles que pré apresentam os sentimentos que temos sobre algo ou alguém. Ter uma primeira impressão positiva sempre faz diferença. E quando falamos sobre casas, a sensação agradável de ver fachadas incríveis sempre vale a pena. Quando passeamos em grandes cidades ou bairros, as casas mais bonitas sempre nos chamam a atenção. Elas passam a ser parte da própria paisagem e fazem com que a sensação urbana seja mais agradável. O amor à primeira vista é algo real quando falamos de arquitetura. E fachadas são as formas mais direta de apreciar a criatividade profissional dos arquitetos. Com o avanço das especialidades técnicas dos profissionais da arquitetura, encontrar casas e prédios que utilizam de forma criativa os elementos para a composição da área externa da casa é algo que vem sendo cada vez mais comum e isto torna a cidade um lugar mais agradável e apreciativo para os passeios do dia a dia, mesmo que na correria urbana que nos envolve.

Materiais como mármore, madeiras, pedras, vidros e porcelanato estão sempre entre os mais utilizados para as fachadas das casas. No entanto, a criatividade é algo a ser sempre bem trabalhado e isto abre possibilidades espetaculares no universo da arquitetura. Cores, formatos e estilos também incrementam as possibilidades decorativas dos lares urbanos e campestres. Não é incomum que encontremos apreciadores desta forma de tratar as habitações como obras de arte fundadas em concreto e ferro.

Se você é uma destas pessoas, convidamos a vir conosco conhecer algumas das fachadas mais espetaculares desenvolvidas por alguns dos melhores profissionais do mundo, encontrados aqui, no homify. Venha conosco e inspire-se em ideias incríveis para que você também faça da fachada do seu lar uma verdadeira obra de arte também.

Aproveite e inspire-se!