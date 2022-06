Como criar show de luzes que desperta emoções

Mais um exemplo de luzes show está nesse quarto infantil de meninas. A iluminação indireta saindo do chão e no teto, alinhadas, marca o closet da menina. Essa iluminação setoriza e marca o sentido de circulação. Com certeza iluminar o piso do chão do closet em amarelo desperta emoções. Parece que o piso está flutuando. Ele vira quase que um palco, onde sua filha pode cantar e dançar. Um espetáculo apaixonante!