Torne a cozinha mais agradável para a hora de cozinhar

Se você é do tipo que realmente aprecia cozinhar, deve ter vários livros de culinária, sem falar dos cadernos com receitas trocadas com os amigos e familiares (ou, na era pós-internet, cadernos de receitas impressas de sites). Saiba que o lugar deles é na cozinha, portanto encontre um espaço de honra para eles, de preferência longe da pia e do fogão por motivos evidentes. Nesta cozinha com ilha central, a parte posterior dela foi destinada a uma pequena adega e a uma biblioteca de artes culinárias. A solução é eficiente, charmosa e deixa o material sempre à mão de quem está cozinhando ou de quem observa na mesa de jantar. Lembre-se de que ter seus livros e cadernos ao alcance facilita a sua vida e lhe dá ainda mais motivação para cozinhar.