Casa industrial é um verdadeiro sonho

No quarto, um tom de azul turquesa. Dependendo da luz, essa cor ganha tons de verde, ou seja, as duas melhores cores para ambientes calmos como deve ser um quarto. Uma boa cor para dormir e descansar. A cabeceira em acordo com o piso. No banheiro integrado, boa escolha de piso, pois o taco de madeira no banheiro seria de manutenção e limpeza mais difíceis.