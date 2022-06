Qual torneira escolher para minha cozinha?

Falamos das vantagens na escolha do material diferente para sua torneira, mas você precisa também estar atenta às desvantagens dos mesmos materiais. A torneira de aço inoxidável sempre deixará sua pia com aparência de nova por causa do seu brilho, essa é uma escolha para quem tem um ambiente mais moderno. As pias não são feitas a toa de aço inoxidável, mas para que elas não desgastem e nem quebrem durante anos. Porém, escolher uma torneira do mesmo material não é a melhor opção, simplesmente, porque o material é facilmente riscado, principalmente, na hora da limpeza – os riscos permanecerão após a limpeza. Você pode evitar esse problema ao limpar com escovas de sedas macias e com pano, assim sua torneira ficará sempre com cara de nova