Invista no rosa: 6 dicas para não errar!

Se você gosta de ambientes que chamam atenção, nada melhor do que o velho cor de rosa para dar destaque e vida a um ambiente sóbrio. O rosa não deve ser aplicado de forma destemida em sem planejamento, esta cor é extremamente forte e deve ser utilizada com bastante cautela. Nesta sala de estar, as almofadas coloridas, os livro com capa rosa pink e claro – a rede artesanal deixam a sala de estar muito mais especial.