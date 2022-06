Construa sua própria lagoa no seu jardim

Se você tem uma fonte natural de água em sua propriedade, considere a possibilidade de construir uma lagoa no seu jardim, mas caso você não tenha, não descarte a ideia de fazer uma lagoa do mesmo jeito, pois você vai se apaixonar pelo resultado positivo. Porém, é normal você se questionar: como posso construir minha própria lagoa? Bom, você precisará pesquisar e ler instruções sobre como construir uma lagoa, seja de animais selvagens ou simplesmente para realçar o paisagismo do seu jardim e deixar a sua casa mais integrada com a natureza.

As lagoas se forem construídas corretamente, fornecem habitat natural para animais selvagens em sua região, além de novas vidas. Pense nas características e função que você mais aprecia na hora de planejar a construção, por exemplo, as lagoas de jardim, talvez seja o tipo mais fácil para construir, claro, se você deseja algo simples e sem muito manuseio, além disso, você pode acrescentar móveis de jardim paletes, pois sua lagoa ficará um charme.

Ela é simplória, exatamente, por não requerer uma bomba, por isso não precisa ser perto de uma fonte de eletricidade. A lagoa de animais selvagens é construída para parecer com uma parte natural da paisagem da sua residência, se você mora no campo e tem uma área verde – não é abastecida com peixe, é atraente para os sapos, lesmas, e outros animais que podem se aproximar para beber água ou tomar um banho. De qualquer forma, água simboliza paz e purificação, o som da água transmite tranquilidade. Confira agora como você pode construir sua própria lagoa em seu jardim. Relaxe a mente e entre em sintonia com a natureza!