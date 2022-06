5 ideias de home-offices para inspirar!

A mesa pode ser grande e estar interligada a outro móvel, como ao aparador, nesse exemplo. Essa ideia é inovadora em sua estrutura e no visual, já que também cria um layout diferente para o espaço. Depois, o material utilizado na concepção do móvel é super importante: nesse caso uma madeira bela e harmoniosa para com o restante da sala. Assim, alia funcionalidade com um design diversificado tornando o décor desse home office mais moderno e contemporâneo. Nesse conceito ainda foram utilizados papéis de parede com textura, estofados com almofadas monogramas e cores fortes além de uma marcenaria executada pela Lacca.