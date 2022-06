5 espaços decorados com cores vibrantes!

Sem exagerar no tom, um décor com cores fortes e marcantes com certeza eleva o estilo da sua casa a um padrão sofisticado e cheio de personalidade. Ao fugir das cores neutras fica possível inovar e sair do senso comum. Seja no mobiliário, nos acessórios ou acabamentos, a paleta mais acentuada deve ser usada com cuidado para não sobrecarregar o resultado final do ambiente.

Em contrapartidas, as matizes mais salientes dão a sensação de movimento ao cômodo. E, com esse efeito as vezes nos perdemos em como combinar e harmonizar essas nuances que trazem destaque. Mesmo assim, alegria e energia acabam por ser palavras-chave nos lugares que abusam desse recurso. O que com certeza vale a pena na hora de arriscar apostar nesse tipo de artifício.

Portanto, deixe o receio de lado e confira a seleção e ambientes que a homify traz especialmente para você com cinco aposentos decorados com uma coloração com vivacidade e originalidade. Com essas dicas só faltará perder o medo e investir no mesmo estilo para incrementar a decoração da sua casa.