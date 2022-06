8 maneiras simples de manter a boa vizinhança

Assim como a música alta, não há nada mais irritante do que um cachorro que fica latindo no jardim do vizinho (ou no seu) por horas e horas. Isso normalmente acontece com cachorros que passam muito tempo acorrentados, que ficam sozinhos por um longo período ou mesmo por motivo de medo ou doença. Nestes casos, é bem provável que o síndico chegue para o dono do cachorro e exija uma mudança no comportamento do animal. Especialistas em adestramento animal são unânimes em afirmar que cachorros que latem muito precisam de cuidados especiais por parte dos donos, seja dando-lhes mais atenção ou verificando o motivo dos latidos. De qualquer maneira, vale a pena buscar uma solução para este problema, que pode causar conflitos dos mais desnecessários dentro de um condomínio.