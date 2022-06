Visitas em casa? Com nossas dicas, não há problema!

Vamos partir do princípio que há lugar em sua casa para acomodar sua visita. Seja o quarto do filho que saiu de casa para estudar no exterior ou um quarto de hóspedes já preparado, é fundamental garantir que este quarto funcione somente como local para acomodação de sua visita. Antes da chegada de sua visita, verifique se não há objetos que foram sendo deixados ao longo dos meses no quarto. Providencie uma faxina no quarto, já que quartos fechados tendem a acumular poeira mais do que quartos abertos. Garanta que não há pelos de gatos ou cachorros que eventualmente morem na casa: as pessoas podem ter alergia a estes animais, portanto, deixe-os longe do quarto após a limpeza geral.