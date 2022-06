7 coisas para ficar de olho na hora de procurar um apartamento

No caso de apartamentos usados, é importante ficar atento às condições do imóvel. Ainda que as imobiliárias tenham o cuidado de deixar o imóvel pronto para a habitação, sempre vale a pena olhar com atenção detalhes como desgastes no acabamento, manchas na parede, riscos no piso, problemas hidráulicos ou falhas na eletricidade. Essas questões, se não são vistas antes, podem encarecer o custo final, já que seriam necessárias reformas não esperadas no apartamento. Mesmo em projetos novos, é interessante levar profissionais como encanadores ou eletricistas que possam verificar as condições do apartamento antes de fechar a compra.