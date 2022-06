Skype: veja como fazer a entrevista perfeita!

Muitas pessoas, na hora da entrevista via Skype ou Hangouts, simplesmente ligam a câmera e começam a conversar. É preciso, porém, prestar atenção a uma série de orientações simples que podem melhorar e muito o seu desempenho. Antes de mais nada, lembre-se de limpar a lente da webcam. Assim como óculos e lentes de celular, as lentes da webcam também acumulam poeira e devem ser limpas sempre que necessário, para que as imagens não cheguem borradas do outro lado.

Outro ponto importante é a posição da webcam em relação à pessoa. É comum que as pessoas usem o notebook em posição baixa, diretamente sobre a mesa. Na hora de ligar a webcam, a pessoa pode aparecer focada de baixo para cima, o que nunca é uma visão agradável, além de prejudicar visualmente sua performance. Por isso, na hora da entrevista, coloque seu notebook ou a tela do computador numa posição em que a webcam esteja quase na altura de seus olhos. Isso melhora a sua posição e traz uma visão mais agradável a quem conversa com você.