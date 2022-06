As melhores dicas para escolher a cor e o estilo de sua fachada

Esta é uma das partes mais gostosas e satisfatórias do processo de construção de uma residência: a escolha dos materiais. De acordo com o projeto aprovado, sua casa irá trabalhar com elemento em madeira, pedra, vidro, concreto, alumínio, etc. Neste caso, cada material será determinado de acordo com o estilo escolhido para sua residência. Projetos modernos trabalham bastante com detalhes em madeira. Já casas no estilo minimalista ou industrial costumam investir no concreto ou nas pedras. E há as casas ecléticas, que mesclam estes elementos com inteligência a fim de criar uma construção marcante, como é o caso deste nosso exemplo aqui, uma residência com uma fachada das mais incríveis.