Visita da sogra! Veja aqui 6 dicas bem-humoradas para a ocasião

Não é de hoje que as sogras sofrem com brincadeiras e piadas recorrentes. Ainda que a imensa maioria seja absolutamente injusta, a fama conquistada pelas sogras ao longo dos anos não é gratuita. O fato é que toda mãe se preocupa – e muito – com o bem-estar de seus filhos. De um modo ou de outro, o casamento estabelece uma espécie de ruptura nessa relação: o filho ou a filha passa a constituir uma família, tornando-se independente e livre para tomar suas próprias decisões. Ainda assim, muitas mães não se acostumam com isso, e ficam de olhos muito abertos para que genros e noras não maltratem sua cria. Afinal, se meu filho passou a vida inteira tomando café com cereal, como é possível que agora ele saia de casa sem café? Se minha filha jamais lavou uma louça, como é possível que agora ele tenha que cozinhar para o marido?

Essas são apenas algumas questões que podem aparecer no relacionamento entre sogras e genros e noras. Mas a lista é imensa. Neste divertido livro de ideias do homify, vamos imaginar uma visita surpresa da sogra, e quais são os passos para tornar esse momento o menos traumático possível. Venha com a gente.