Aprenda a lidar com a síndrome do ninho vazio

Independentemente do que se vá fazer com o quarto, o fato é que não se pode deixá-lo da mesma maneira, a menos que a saída do filho seja temporária. Mudar a decoração do quarto é um ponto fundamental para ir além da síndrome do ninho vazio. Um quarto fechado, do mesmo jeito que ficou por anos, é uma lembrança e uma esperança de retorno que só irá aumentar a sensação de vazio. Por isso, faça uma geral no quarto antes de começar a pensar em qualquer coisa. Se o quarto é repleto de lembranças e acessórios, como neste projeto da Konverto Interiores e Arquitetura, do Rio de Janeiro, comece vendo o que vale a pena ser guardado e o que não vale. Guarde livros, fotos, CDs e filmes. Veja se os acessórios podem ser usados em outras peças da casa. O importante é lidar com estes materiais de forma bem objetiva!