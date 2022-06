Inspirações de tapetes para sua casa!

O tapete mais confortável é realmente os que imitam pelo ou pele sintética! Esse tapete com a fábrica longa é super aconchegante e deixa a sala de estar muito com um acabamento mais vistoso. Ele combina perfeitamente com as cores brancas e bege das paredes e do sofá. Uma aposta perfeita pois tapetes de uma cor sofá, são mais fáceis de combinar a outros ambientes e aos demais acessórios decorativos.