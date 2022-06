5 salas de estar pequenas e lindíssimas

Incrementar uma sala de estar com metragem pequena não é uma tarefa muito fácil. Afinal, são muitos móveis para acomodar de maneira a deixar espaço para a circulação além de não ficar com tudo muito tumultuado.O importante acaba por ser manter o ambiente amplo, confortável e bonito.

Normalmente, trata-se de um cômodo muito frequentado portanto o ideal seria manter um lugar agradável para passar o tempo conversando com familiares ou amigos, assistir TV ou apenas descansar no sofá lendo um livro. Decorar com consciência e planejamento fica imprescindível. De mais a mais, o décor pode variar do minimalista ao contemporâneo, desde que preserve um mínimo de coerência no layout e distribuição dos seus bens na área.

Para ajudar na concepção da sua própria sala de estar, a homify traz esse livro de ideias com dicas de como decorar um local com tamanho diminuto. Esses novos apês modernos com dimensões menores demandam conceitos bem planejados com execução impecável para conservar um visual harmonioso. Confira esses seis ambientes e soluções!