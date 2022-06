Interior moderno: grandes janelas e espaços multifuncionais

A casa e o jardim são feitos um para o outro, porque o jardim de alguma forma, transforma-se em uma extensão da sala de estar. Nos dias ensolarados ou em noites frescas, é possível passar a maior parte de seu tempo aproveitando a parte de fora da casa, o que torna o jardim praticamente uma segunda sala de estar. Por isso, também é muito importante cuidar da decoração destas áreas exteriores para gerar uma harmonia entre os móveis e os acessórios desses ambientes. Esta harmonia pode ser alcançada de diversas formas, pois os móveis do jardim podem combinar em material, cor ou estilo com o resto da decoração de interiores da casa. As flores que crescem no jardim podem ser usadas perfeitamente como decoração floral para os cômodos da casa, gerando assim uma composição harmoniosa, natural e leve.