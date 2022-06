Crie um jardim dentro de casa

A iluminação natural é fundamental para as plantas do seu jardim interno. Caso o espaço seja descoberto, elas vão receber luz suficiente, mas se o espaço for coberto, isso pode não acontecer. Coloque um teto de vidro ou claraboia no cômodo para ajudar a suprir as plantas com luz do sol. Caso more em apartamento, mantenha seu jardim interno junto às janelas para que recebam claridade nas horas do dia em que o sol bater ali. Além da luz natural, também é preciso pensar na iluminação noturna, artificial. Instale spots no seu jardim interno, destacando determinadas plantas, ou tenha abajures pelo cômodo para obter uma iluminação mais suave e delicada. Assim, você poderá desfrutar desse ambiente também à noite, seja relaxando, seja se dedicando à leitura.