Como decorar o quarto com Feng Shui?

O ancestral método chinês Feng Shui tem como intenção equilibrar a energia dentro dos lares e ajudar a criar vidas mais tranquilas através de detalhes nos cômodos. Em questões de harmonia, o quarto é o ambiente onde se passa a maior parte do tempo descansando ou relaxando. Ele é como um templo para recarregar as energias que foram gastas no dia a dia. Aplicar técnicas do Feng Shui no quarto de modo adequado pode ajudar na sua vida profissional e emocional, assim como a habilidade de descansar e de sentir-se em um clima pacífico. É necessário aprender a manter a harmonia fluindo e como isolar toda a energia negativa que possa entrar em seu quarto e em sua vida.

De acordo com o conceito Feng Shui, as melhores cabeceiras são as que seguem formas sólidas e confeccionadas em madeira ou em estofado. Elas são peças que apresentam toque suave e servem como suporte da energia Feng Shui direcionada a quem dorme na cama e ao redor do quarto. Na hora que a mente se programa para o modo dormir , o corpo passa a trabalhar em um processo de reparo energético em diversos níveis. Certifique-se que a altura da cama é adequada para quem vai ocupá-la. Para permitir equilíbrio no fluxo energético de Feng Shui na parte inferior da cama, ela deve estar em altura considerável acima do chão.

Adicione elementos em cores que sigam tons terrosos para trazer estabilidade. Um forte e harmônico elemento de terra Feng Shui pode ajudar a proporcionar um clima de conforto nos seus cômodos. Inclua cores pastéis para dar um toque de serenidade ao seu quarto. O mais importante de todo o método é que se consiga sentir um clima calmo no ambiente e que se possa ter uma boa noite de sono.

Para mais dicas sobre como aplicar este método no quarto, continue neste post!