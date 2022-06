Antes & Depois: Espaço em estado caótico vira lar exuberante

Como sempre, toda semana mostramos duas transformações que só se dá para acreditar quando se vê com os nossos próprios olhos! Hoje, você irá conhecer a incrível reforma realizada pelos profissionais da Reis London.

De um apartamento antigo e em estado caótico à um apartamento moderno e com uma decoração encantadora! Antes, a propriedade da qual estamos falando era cheia de divisões que tornaram o ambiente pouco funcional e mais escuro. Hoje, o apartamento se tornou um lar plano, aberto e foi inteiramente reformado para ter uma cozinha e área de jantar aberta assim como uma área social iluminada e bem ampla.

O espaço extra que ficou disponível com a quebra das paredes, permitiu uma mudança na planta do apartamento, sobrando espaço para a criar um terceiro quarto no primeiro piso, com um tamanho bem confortável!

O projeto localizado no Holland Park, em Londres nos mostra o perfeito exemplo de como um apartamento confortável deve ser!