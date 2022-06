Lar arrasa com décor simples e funcional

Nada melhor do que nos identificar com um projeto de arquitetura que além de realista, cabe dentro do bolso. O apartamento que nós iremos mostrar hoje é um projeto dos talentosos profissionais do escritório de arquitetura ArchDesign. Construído no bairro de Lagoinha, no litoral de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, esse apê foi projetado especialmente para uma família jovem que gosta de socializar o projeto recebeu uma decoração contemporâneo que enfatiza a funcionalidade de uma forma prática e bem brasileira.

Se você gosta de ambientes com vida, de preferência mobiliados com peças atuais e moderna que trazem personalidade e requinte para dentro de casa, não perca a oportunidade de ler esse artigo!