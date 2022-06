Tendência: cozinhas gourmet são a onda da vez

Essa casa foi idealizada a partir de materiais reaproveitados, como tijolos e madeiras de demolição. Todos provenientes de um garimpo bem minucioso. Até mesmo as esquadrias, vidros, portas e eletrodomésticos foram reaproveitados de outras residências. Ademais, todas as instalações elétricas e hidráulicas do container ficam aparentes para a parte interna e externa da casa, facilitando a manutenção. Entre outros detalhes que foram incluídos está a iluminação natural do

interior da morada e a aplicação de um piso mais versátil e de fácil limpeza. Construída de forma integrada, ficou um charme com essa cozinha gourmet com traços rústicos.