6 ambientes espetaculares com banheiras de hidromassagem

As banheiras de hidromassagem invadiram as residências e viraram mania para se desestressar dos problemas diários com estilo e aconchego. Afinal, quem não gosta de descansar e descontrair além de se embelezar e cuidar de si próprio?!

Com isso em mente, separamos seis ambientes decorados com banheiras de hidromassagem espetaculares. Com certeza esse livro de ideias que a homify preparou especialmente para você despertará uma vontade irresistível de correr para um spa pessoal e relaxar. Confira nossa seleção e sonhe com esses oásis.