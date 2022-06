5 razões para ter uma banheira de hidromassagem em casa

Esta banheira de hidromassagem, assim como as de alguns exemplos acima é interna! Com um formato redondo e um deck de madeira – este espaço de relaxamento também possui uma vista privilegiada. A grande janela que cobre o espaço de ponta a ponta pode ser fechada para os dias mais frios e aberta durante os dias de calor. A luz do teto também ganhou um toque especial.