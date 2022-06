5 maneiras para uma apê descolado

O verde das pantas e flores enfatiza a sensação de bem estar e calma, por isso invista em um jardim dentro de casa! Não tenha medo e preencha os espaços vazios com um toque da natureza! Se você tem a possibilidade de criar uma vitrine com plantas e flores, vá em frente! Orquídeas, cactos e suculentas são as escolhas mais populares do momento! Jardim verticais e flutuantes também pode ser a ideia perfeita se você tem uma parede totalmente em branco!