8 ideias para deixar a sua sala de estar incrível!

Já falamos diversas vezes aqui no homify que as cozinhas são um dos cômodos preferidos pelos brasileiros dentro de qualquer casa. Mas nenhuma residência seria completa sem, talvez, o cômodo mais social de todos: a sala de estar! É lá que você receberá visitas de seus amigos e familiares, bem como o sofá da sala é o lugar perfeito para se atirar depois de um dia longo no trabalho!

Como os profissionais responsáveis por criar projetos de arquitetura e decoração estão, cada vez mais, inovando em sua ideias, é sempre bom ficar antenado no que há de novo no mercado, para assim criar ambientes perfeitos dentro de sua casa. Através de nosso Livros de Ideias, queremos levar até você essas novidades, e por isso surgiu esse novo artigo: para te deixar por dentro de projetos incríveis que estão sendo criados nos últimos meses.

A sua sala de estar merece muita atenção e cuidado na hora de projetar a sua casa nova! Ou mesmo, se você está querendo mudar algo em sua residência já existente, talvez possa se inspirar para mudar apenas alguns detalhes, acrescentar toques criativos, restaurar o mobiliário ou alterar a iluminação do espaço. Por isso, confira aqui um monte de ideias legais para a sua sala de estar!