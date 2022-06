7 cozinhas de decór campestre para a sua casa!

O uso do vermelho no revestimento dos balcões da sua cozinha também pode ser uma opção para deixá-la com um ar campestre! A associação do mobiliário com um piso diferente, como esse da foto, e até paredes de tijolo à vista, pode deixar a sua cozinha com uma cara incrível! Na foto, uma cozinha criada por Camila Tannous Arquitetura & Interiores.