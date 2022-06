Ideias geniais para escritórios em casa

Um lugar produtivo e calmo para poder se concentrar e que estimule a criatividade. Essa deveria ser a definição de um home office ou, no bom português, escritório em casa. Para quem trabalha em casa, é preciso criar o ambiente certo para as horas de trabalho. Conseguir separar bem a área do escritório do restante da casa ou apartamento é um desafio. Como trabalhar focado usando tudo o que trabalhar de casa tem de melhor, mas tomando cuidado para não se distrair demais e acabar perdendo a concentração?! Como evitar que a produtividade caia por influências do ambiente familiar? Como aproveitar todas as vantagens de se trabalhar de casa e tomar cuidados com os lados negativos?! Perder o foco definitivamente não está na lista de tarefas diárias de quem trabalha de casa.

Para quem não trabalha em casa também é importante separar um cantinho, nem que seja pequeno, para ter os documentos e o computador. Está mais do que provado que se o lugar do computador é fixo, mesmo no caso do laptop, você terá uma agilidade muito maior quando precisar realmente trabalhar ou resolver alguma pendência estando em casa. Por isso, vamos ver alguns exemplos lindos e funcionais de home office!