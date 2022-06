10 maneiras de repaginar móveis com estilo

Uma maneira de criar uma decoração arrojada e criativa é dar novos usos para as coisas. Encontrar peças e elementos que possuem na verdade outras funções e utilizá-los de formas diferentes. Tambor ou tonel de óleo é uma peça que tem caído no gosto de muita gente. Aqui nesse projeto do Studio Ro+Ca ele foi utilizado como criado-mudo. Você pode reutilizar um tambor antigo, mas já existem lojas que vendem os tonéis estilizados prontos.