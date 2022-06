Um apê para jovens apaixonados

Geralmente, jovens casais acabam por comprar apartamentos pequenos, mais ao alcance do bolso deles. Por isso, uma solução para a falta de espaço é integrar cozinha e sala de jantar (no caso desta imagem, integra também a sala de estar). A cozinha moderna é aberta para o espaço da sala de jantar, à qual se integra por meio de uma ilha com cooktop e de uma mesa longa que abraça a ilha e recebe cadeiras modernas, com design arredondado, pés em madeira e cores diferentes, mas claras e vibrantes. A estante em metal faz as vezes de divisória em relação à sala de estar, como também funciona como um pequeno jardim interno. O piso em madeira proporciona aconchego ao espaço e os pendentes amarelos, além de alegrar, se harmonizam com as cadeiras amarelas e brancas, assim como com as flores nos mesmos tons sobre a bancada de madeira.