8 Bangalôs dos sonhos

Apesar das cidades serem o lar da maioria dos habitantes do planeta e o ambiente urbano concentrar um série de oportunidades e atrativos que atraem cada vez mais gente, muitas pessoas sonham com uma casa de campo ou uma casa com a atmosfera campestre, para se refugiar nos fins de semana e encontrar a paz, o contato com a natureza (LINK) e outras prazeres não ofertados pela vida citadina. Os bangalôs, casas de campo geralmente feitas de madeira e circundadas por varandas, são o sonho de consumo de muitos brasileiros, cujo o país oferece uma infinidade de paisagens naturais e ambientes campestres para a construção destes refúgios.

Neste artigo apresentamos 8 bangalôs que esbanjam charme e conforto e que servirão de inspiração para quem sonha com um refúgio diretamente no campo ou com a atmosfera campestre.