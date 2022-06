8 cozinhas com churrasqueiras incríveis

Praticidade e rusticidade, com economia de formas e elementos nostálgicos definem essa área de lazer residencial. No espaço da churrasqueira, que conta com bancada de preparações, balcão de bar e generosa mesa com bancos, a madeira é o principal material, complementado por pedras naturais e acessórios metálicos. A ambientação aqui remete ao frescor do dia.