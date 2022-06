Top 5: tendências em design de interiores

Quem não gosta de chegar em casa e ligar a TV para relaxar depois do trabalho. Ou então assistir aquela novelinha do momento. Sem contar o futebol! Brasileiro adora televisão. E hoje em dia, com TVs cada vez mais incríveis e maiores, vale caprichar na decoração da sala de TV. Seja home theater, televisão de mais de 50 polegadas ou estilos retrô, a arquitetura não fica atrás e tem várias ideias para as novas TVs do mercado. Confira nossa seleção de salas de TV incríveis. Leia mais.