6 quartos infantis decorados com personagens!

Todos os espaços do seu lar merecem uma atenção especial em relação ao décor e o layout. Principalmente quando o assunto são as crianças, devemos ter certeza que os signos, a mobília, as cores, as texturas e os elementos do cômodo são salutares para o desenvolvimento psicossocial e motor do seu filho. Afinal, todos os componentes que as crianças interagem durante a tenra idade são formadores do intelecto, da moral e do comportamento desses futuros adultos.

A decoração do quarto infantil deve estimular a criatividade e a inteligência das crianças. Nessa linha de raciocínio, os personagens e desenhos infantis abrem a cabecinha da garotada para um mundo repleto de imaginação. Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo fantasioso que normalmente diverte e ensina. Assim, decorar o dormitório da sua cria com personagens de histórias é uma maneira de introduzir um incentivo à formação do hábito de ler além de apresentar ingredientes fantásticos, lúdicos e simbólicos no dia-a-dia desse serzinho.

Com isso em mente a homify traz esse livro de ideias com seis ambientes que usam e abusam dos personagens, super heróis, príncipes e princesas que recheiam a vida da meninada de forma saudável. Encante-se com a beleza do décor dos quartinhos dos pequenos e inspire-se para compor o da sua criança.